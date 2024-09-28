الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثالث

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع وبلغ مستوى غير مسبوق أمس الجمعة بعد بيانات أظهرت أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة صعد بصورة طفيفة.

الأسهم الأمريكية

وساهم ذلك أيضا في صعود أسهم الشركات الصغيرة المتوقع أن تتأثر إيجابيا بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية الذي يركز على شركات التكنولوجيا، كما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 قليلا، لكن المؤشرين ظلا قريبين من مستويات مرتفعة غير مسبوقة سجلاها في الآونة الأخيرة، وفق "رويترز".

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية فى أسواق الأسهم الأمريكية مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 7.64 نقطة، أو بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 5737.68 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 73.41 نقطة، أو بنسبة 0.40%، ليصل إلى مستوى 18116.88 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 130.51 نقطة، أو بنسبة 0.31%، ليصل إلى مستوى 42305.62 نقطة.

الأسهم الأوروبية ترتفع قرب مستويات قياسية بدفعة من تحفيز اقتصادي في الصين

الأسهم الأوروبية

قفزت الأسهم الأوروبية مدفوعة بتفاؤل في آسيا بعد أنباء عن أن الصين تبحث ضخ أموال في بنوك كبرى فيما يترقب المستثمرون تصريحات ستدلي بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% إلى 524.56 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، مقتربا من أعلى مستوى قياسي سجله وهو 526.66 نقطة.

وقدم قطاعا التكنولوجيا والموارد الأساسية أكبر دعم للمؤشر مع صعود كل منهما بأكثر من 3%.

وفي المقابل، شكلت أسهم شركات النفط أكبر ضغط على المؤشر إذ خسرت 2.8 %مع هبوط أسعاره.

وذكر تقرير أن الصين تدرس ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (142.39 مليار دولار) من رأس المال في بنوكها الكبرى في محاولة لدعم اقتصادها المتعثر، وتعهد قادة صينيون أيضا بدعم الاقتصاد من خلال خفض "كبير" لأسعار الفائدة.

وأعطت أسهم السلع الفاخرة دفعة للمؤشر خلال اليوم مع تحقيق إل.في.إم.إتش وإيرميس مكاسب تجاوزت 4.3 % لكل منهما.

ومن المقرر أن يتحدث عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، مع التركيز على تصريحات رئيسة المركزي كريستين لاغارد والمقررة في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أن يخفض البنك الوطني السويسري (المركزي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وانخفض سهم إتش اند إم 7.7 % بعد أن قالت ثاني أكبر شركة للأزياء مدرجة في البورصة إنها لم تعد تتوقع بلوغ هدف هامش أرباحها السنوي في حين أعلنت عن ربح تشغيلي أقل من المتوقع للربع الثالث.