عاجل
خالد الملا : حسن نصر الله لم يطأطأ راسه لبشر حتى لقى ربه
السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو.. موقف مبابي

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائمة اللاعبين لمواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.

txt

مانشستر سيتي يتعادل أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في تمام العاشرة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "واندا متروبوليتانو".

قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، جاكوبو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك.

مواد متعلقة

ساكا يقود تشكيل أرسنال أمام ليستر سيتي

انشيلوتي قبل مواجهة اتلتيكو مدريد: سنكون بخير بدون مبابي

الجريدة الورقية