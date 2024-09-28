أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو.. موقف مبابي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائمة اللاعبين لمواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في تمام العاشرة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "واندا متروبوليتانو".

قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، جاكوبو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك.