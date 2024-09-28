مانشستر سيتي يتعادل أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

انتهت مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/ 2025.

تقدم مانشستر سيتي في المباراة من خلال اللاعب يوشكو جفارديول في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل اللاعب أنتوني جوردون لنيوكاسل يونايتد في الدقيقة 58 من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة سيطرة واضحة من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللقاء، حيث وصل الاستحواذ لـ63%، مقابل 37% لصالح نيوكاسل، لكن الأخير نجح في الخروج بنقطة أمام بطل الدوري الإنجليزي النسخة الماضية.

بهذا التعادل، يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب البريميرليج مؤقتًا برصيد 14 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.