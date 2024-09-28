ساكا يقود تشكيل أرسنال أمام ليستر سيتي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال التشكيل الرسمي لمواجهة ليستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر انطلاق مواجهة أرسنال أمام ليستر سيتي في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "الإمارات".

أرتيتا يختار تشكيل اَرسنال أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تيمبير، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، لياندرو تروسارد.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، مارتينيلي، بوكايو ساكا.

بينما جاءت مقاعد بدلاء آرسنال أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

نيتو، كيفيور، مالديني كاكوري، جوش نيكولس، نوانيري، جورجينيو، لويس سكيلي، جابرييل جيسوس، رحيم ستيرلينج.

الجدير بالذكر أن آرسنال يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.