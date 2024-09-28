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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ساكا يقود تشكيل أرسنال أمام ليستر سيتي

اَرسنال
اَرسنال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال التشكيل الرسمي لمواجهة ليستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة أرسنال أمام ليستر سيتي في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "الإمارات".

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حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تيمبير، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، لياندرو تروسارد.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، مارتينيلي، بوكايو ساكا.

بينما جاءت مقاعد بدلاء آرسنال أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

نيتو، كيفيور، مالديني كاكوري، جوش نيكولس، نوانيري، جورجينيو، لويس سكيلي، جابرييل جيسوس، رحيم ستيرلينج.

الجدير بالذكر أن آرسنال يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.

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