ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت

ارتفعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال منتصف تعاملات ، اليوم السبت 28 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 10 جنيهات ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، عند مستوى 3600 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3600 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4114 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 3085 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2400 جنيهًا، وحقق أسعار الأونصة مستوى سعر 2658 دولارًا.

الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي في أكثر من 8 سنوات

الذهب

توقفت رحلة الصعود القياسي للمعدن الاصفر، لكن الذهب يواصل المضي نحو تسجيل أفضل أداء فصلي منذ 2016 بعد ارتفاعه على خلفية الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأميركية.

بحلول الساعة 1115 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2666.50 دولار للأونصة ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.42 دولار. ويتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي له منذ الربع الأول من عام 2016.

كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2688.90 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب 29% حتى الآن هذا العام وسجلت مستويات قياسية متتالية بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وإعلان الصين في وقت سابق من الأسبوع عن إجراءات تحفيزية.

وزادت أسعار الفضة، مقتفية أثر الذهب، رغم أن بعض المحللين يحذرون من أن هذه الزيادة لن تستمر.

وقالت سوني كوماري خبيرة السلع الأولية لدى إيه.إن.زيد إن ارتفاع أسعار الفضة هو في الأساس من النتائج الجانبية لصعود الذهب.

غير أن الفضة تراجعت في المعاملات الفورية 0.1% إلى 31.98 دولار للأونصة بعدما وصلت لأعلى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2012 عند 32.71 دولار أمس الخميس. وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1012.40 دولار، فيما انخفض البلاديوم 1.5% إلى 1031.75 دولار.