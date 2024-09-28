دفن الموتى بـ1000 جنيه.. إعلان يثير غضب المواطنين بالمنوفية| صور

شهدت مدينة منوف بمحافظة المنوفية والقرى التابعة لها، حالة من الغضب بعد الإعلان عن تسعيرة دفن الموتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتزايدت شكاوى الأهالي من ارتفاع تسعيرة دفن الموتى، من القائمين عليها وهو ما يعرف بمهنة “التربي”، ومطالبتهم لأسر المتوفين بمبالغ مالية تصل إلى 1000 جنيه نظير دفن المتوفي البالغ و500 نظير دفن المتوفى الصغير تجهيز المقابر ودفن المتوفي الواحد، بالإضافة إلى ترميم المقابر وهدم وبناء مقابر على التراث الإسلامى من جديد وتأبير المقبرة برسوم 8000 جنيه،هدم وبناء المقبرة وعمل عضامة على التراث الإسلامى والتسليم على المفتاح 35000 جنيه مع ذكر جملة مع عدم مراعاة الحالة المادية للمتوفي، كما جاء في البوست.

«نشر بوست بتسعيرة دفن الموتى مع عدم مراعاة الحالة المادية»

إعلان دفن الموتي جاء عندما نشر شخص يدعي أحمد شرف، والقائم بعملية دفن الموتى، “بوست” عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأعلن عن التسعيرة الجديدة لدفن الموتي جاء في البوست" معكم أحمد محمد محمود شرف لحاد مقابر مدينة منوف، تم تحديد أسعار دفن المتوفى وترميم المقابر وهدم وبناء مقابر على التراث الإسلامى من جديد وتأبير المقبرة، ودفن الميت 1000 جنيه للبالغ والأطفال 500 جنيه مع عدم مراعاه الحالة المادية لأهل المتوفي تأبير المقبرة 8000 جنيه، هدم وبناء المقبرة وعمل عضامة على التراث الإسلامى والتسليم على المفتاح 35000 جنيه تم التسعيرة، تحت إشراف إدارة المشروعات تحت قيادة سامى سرور، رئيس مجلس مدينة منوف".

البني آدم بيغلي وقت فراق الحياة:

في سياق متصل جاءت التعليقات غاضبة من رواد التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع تسعيرة دفن المتوفى

حيث علق حساب باسم محمد هلال كل حاجة فى مصر بتغلا إلا البنى آدم بيرخص ويغلى وقت فراق الحياة"، مشيرًا إلى وصول تسعيرة دفن الجثمان إلى 1000 جنيه.

و علق حساب باسم ماهر الشرقاوي، المغالاة فى أسعار دفن الموتى بمدافن منوف والقرى معاناة جديدة توضع على كاهل الأهالى من تلك الظاهرة، متسائلًا كيف تصل فى إلى ألف جنيه وتسرى هذه الرسوم على الأسر الفقيرة والمعدومة؟!!!

وطالب العديد من رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة المنوفية من مجلس مدينة منوف ومحافظة المنوفية بالعدول عن ذلك القرار لتضررهم من ذلك الوضع وارتفاع تكلفة دفن الموتى وخاصة داخل مقابر مدينة منوف واستغلال ذلك خاصة مع انشغال أسر المتوفين بصدمة الموت والوفاة.