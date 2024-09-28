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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

نقص فيتامين د.. العامل الخفي وراء الأمراض المزمنة

فيتامين د
فيتامين د

فيتامين د يعد من الفيتامينات الأساسية لصحة الجسم، حيث يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العظام والجهاز المناعي، ومع تزايد الأدلة الطبية حول أهميته، أصبح نقص فيتامين د مرتبطًا بالعديد من الأمراض المزمنة، هذا النقص الشائع قد يساهم في تفاقم هذه الأمراض وزيادة مضاعفاتها، مما يجعله من التحديات الصحية العالمية التي تستدعي الاهتمام.


 

العلاقة بين نقص فيتامين د والأمراض المزمنة

1. أمراض القلب والأوعية الدموية

نقص فيتامين د مرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، حيث يؤثر على عمل الأوعية الدموية والتحكم في ضغط الدم.

   

2. السكري

انخفاض مستويات فيتامين د قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لأنه يؤثر على حساسية الجسم للأنسولين.


 

3. هشاشة العظام

فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم، ونقصه قد يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام.


 

4. الأمراض المناعية

يلعب فيتامين د دورًا في تنظيم جهاز المناعة، ونقصه قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد.


 

5. السرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن نقص فيتامين د قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والثدي.


 

الاهتمام بمستويات فيتامين د في الجسم أصبح ضرورة للوقاية من الأمراض المزمنة والحد من تأثيرها على الصحة العامة.

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