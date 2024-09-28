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مقتل زينب نصر الله ابنة الأمين العام لحزب الله في غارة بيروت حزب الله يستهدف مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية ‏ تفاصيل اغتيال حسن نصرالله تحت الأرض بـ14 طابقًا
السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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لقطات حية لاستمرار قصف الاحتلال للضاحية الجنوبية ببيروت.. فيديو

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات حية من استمرار القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأظهرت اللقطات، الغارات الحربية الإسرائيلية، وتصاعد الأدخنة عقب القصف المستمر للمباني السكنية والضواحي.

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وأعلن حزب الله، رسميًا عن اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

ومنذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في 8 أكتوبر الماضي، استهدف جيش الاحتلال عدة قيادات في حزب الله، وكان وسام حسن طويل (الملقب بالحاج جواد) المشرف على ملفي العمليات الخارجية والتصنيع العسكري للحزب، أول قائد اغتالته إسرائيل بمُسيّرات استهدفت سيارته في الثامن من يناير 2024، في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.

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