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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

11 شهيدا و10 جرحى من الأطباء والممرضين جراء الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان

لبنان
لبنان

 

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ، أن 11 شهيدا و 10 جرحى من الأطباء والممرضين والمسعفين جراء الغارات الجوية الاسرائيلية التي استهدفت مراكز ومستوصف الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدتي الطيبة وديرسريان بالنبطية جنوب لبنان.

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كما أفادت أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارتين على حرج بلدة يارون، أدتا إلى اندلاع الحرائق ، كما نفذ غارة على محيط المحمودية قرب العيشية في منطقة جزين ، وفي الزهراني، نفذ الطيران غارة على الخط الساحلي عند عدلون العرش استهدفت مبنى.

وشن الطيران الاسرائيلي غارة استهدفت اطراف بلدة طيردبا في قضاء صور.

من ناحيته ، أفاد حزب الله في بيان انه قصف مستعمرة "ساعر" شمال إسرائيل بدفعة صاروخية" ، كما قصف أيضا مستعمرة روش بينا برشقة صاروخية.

 

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