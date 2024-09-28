الأشغال اللبنانية: جيش الاحتلال هدد باستعمال القوة ضد الطائرة الإيرانية حال هبوطها بمطار بيروت

أكدت وزارة الأشغال اللبنانية أن جيش الاحتلال دخل على موجة برج مراقبة مطار بيروت وحذر من هبوط طائرة إيرانية مدنية، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وتابعت وزارة الأشغال اللبنانية، أن جيش الاحتلال هدد باستعمال القوة ضد الطائرة الإيرانية حال هبوطها بمطار بيروت.

وأشار إلى أن الوزير علي حمية أوعز لمطار بيروت بأن يطلب من الطائرة الإيرانية عدم دخول الأجواء اللبنانية.

11 شهيدًا و10 جرحى من الأطباء والممرضين جراء الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان:

في إطار آخر، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 11 شهيدًا و10 جرحى من الأطباء والممرضين والمسعفين، جراء الغارات الجوية الاسرائيلية التي استهدفت مراكز ومستوصف الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدتي الطيبة وديرسريان بالنبطية جنوب لبنان.

وأفادت، أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارتين على حرج بلدة يارون، أدتا إلى اندلاع الحرائق، كما نفذ غارة على محيط المحمودية قرب العيشية في منطقة جزين، وفي الزهراني، نفذ الطيران غارة على الخط الساحلي عند عدلون العرش استهدفت مبنى.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت أطراف بلدة طيردبا في قضاء صور.

من ناحيته، أفاد حزب الله، في بيان، أنه قصف مستعمرة "ساعر" شمال إسرائيل بدفعة صاروخية"، كما قصف أيضًا مستعمرة روش بينا برشقة صاروخية.