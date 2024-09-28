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أبو عبيدة ينعى حسن نصر الله أول تعليق من المقاومة الإسلامية على اغتيال زعيمهم حسن نصر الله
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

العمل الوطني الفلسطيني: إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة

رتيبة النتشة
رتيبة النتشة

 

قالت عضو العمل الوطني الأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة، إن إسرائيل لديها أهداف أوسع من اغتيال حسن نصر الله، وإنها تدفع بقوة تجاه تخطي كل الخطوط الحمراء حتى تدفع المنطقة إلى حرب شاملة، لافتا إلى أنها ستستغل تلك الموجة من التصعيد لتثبيت قواعد جديدة على الأرض .

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وأضافت النتشة اليوم السبت - أن "إسرائيل مستعدة عسكريا للتوجه لعمليات برية في لبنان وهذا واضح من نقل الآليات العسكرية والدبابات إلى منطقة شمال فلسطين، وهي تستغل الموقف الحالي من أجل استهداف المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان وإعادة ترسيم الحدود مع لبنان التي كانت تتفاوض مع الأمم المتحدة عليها" .

وأشارت إلى أن "حزب الله لم يستهدف المدنيين أو التجمعات السكنية، بل كانت كل الأهداف التي توجه إليها الصواريخ هي معسكرات وأماكن عسكرية ومصانع ومخازن أسلحة في شمال فلسطين أو مستوطنات الضفة" .

وشددت النتشة على أنه "بالرغم من شعور إسرائيل بالانتصار عقب إعلان جيشها مقتل حسن نصر الله، إلا أن مئات الآلاف من الإسرائيليين لديهم تخوف من تصاعد العمليات العسكرية والردود من لبنان وحزب الله تجاه إسرائيل".

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