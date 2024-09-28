خبير علاقات دولية: إسرائيل تتبع "استراتيجية الجحيم" في جنوب لبنان (فيديو)

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، استراتيجية إسرائيل في جنوب لبنان "استراتيجية الجحيم"، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التدمير الكامل والشامل، مستفيدًا من التفوق الجوي له، وشن غارات بصواريخ وقنابل ضخمة لإحداث أوسع دمار ممكن، وتسوية مباني بالأرض، وهو ما يحدث حاليًا.

وأضاف "أحمد" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفصل بين مسارين: الأول عسكري، قائم على التصعيد، والآخر سياسي، يبدو أنه استنساخ لما يحدث في غزة، عبر إبداء الانفتاح على المبادرات الأمريكية، لكنها تُستخدم لإضاعة الوقت وتفريغها من مضمونها عبر وضع الشروط والعقبات.

وأوضح أن الجانب الأمريكي يزود إسرائيل بكل الأسلحة التدميرية التي تستخدمها، والتي تُسوي بها مباني كاملة بالأرض، كما حدث في قطاع غزة على مدار عام.

أمريكا ترفع شعار الدفاع عن النفس لتبرير أعمال إسرائيل

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية دائمًا ترفع شعار الدفاع عن النفس لتبرير أعمال إسرائيل، وعندما يوجد رد فعل أو تصعيد جراء هذه الأعمال الإسرائيلية تطالب الآخرين بضبط النفس".

وتابع: "بين الدفاع عن النفس لإسرائيل وضبط النفس للآخرين، تبدأ المفارقة الأمريكية، التي تبدو ظاهريًا أنها مع الحوار السلمي، لكن على أرض الواقع تقدم الدعم العسكري الكامل لإسرائيل وتفتح مخازن أسلحتها لها".

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الشكل الحالي للمنطقة هو الذي كانت تريده الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن هناك بعض الأفكار تظهر بأنه كان هناك عملية خداع استراتيجي بين تل أبيب وواشنطن، لكي تتحقق ميزة لإسرائيل سواء في ملف غزة أو لبنان.



وأضاف «سنجر» خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية ربما تلك الاستراتيجية لم تحقك نجاحا كاملا في استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ولكن حققت نجاحا كبير في اصطياد عناصر مهمة لقادة حزب الله في لبنان.

وأوضح خبير السياسات الدولية، أنه على الرغم من أن ملف غزة ولبنان مختلفين إلا أن هناك نظرة انتقادية كبير جداً للإدارة الأمريكية والفعل الأمريكي، وهناك سؤال مهم يوجه لها وهو ماذا تريد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، وهل المنطقة تعاقب بسبب العلاقات المتوترة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، أم تعاقب بسبب تطور علاقات بعض الدول مع الصين أو روسيا، مؤكداً أنه بات جلياً أن الشرق الأوسط يدفع فاتورة لغضب أمريكي عليه، أو عدم رغبتها في رؤية تلك المنطقة تتحرك تجاه قوى كبرى غيرها.