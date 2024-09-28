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أبو عبيدة ينعى حسن نصر الله أول تعليق من المقاومة الإسلامية على اغتيال زعيمهم حسن نصر الله
السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

حسن نصر الله كان برفقة قادة كبار بحزب الله أثناء استهدافه

الأمين العام لحزب
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

 أعلن متحدث جيش الاحتلال، أن حزب الله كانت لديه خطة للتسلل إلى المجتمعات الإسرائيلية وقتل وخطف الإسرائيليين، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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جيش الاحتلال يؤكد اغتيال حسن نصر الله

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حسن نصرالله: نتنياهو وبن جفير وسموتيريش يقودون كيانهم إلى الهاوية

 وتابع متحدث جيش الاحتلال، أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان برفقة قادة كبار آخرين في حزب الله أثناء عملية استهدافه.

 

وأضاف أنهم:"مستعدون لتصعيد أوسع وقواتنا في حالة تأهب قصوى".

 

جيش الاحتلال يؤكد اغتيال حسن نصر الله:

 في إطار آخر، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتياله حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني.

 

وقد استهدف جيش الاحتلال، أمس الجمعة، حسن نصر الله بقصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

 وعلى صعيد آخر، أوسع هجوم إسرائيلي على لبنان منذ حرب العام 2006، اغتالت إسرائيل في الآونة الأخيرة عددًا من القادة الميدانيين لحزب الله، بينهم قائد الوحدة الجوية محمد حسين سرور، والقائدان في قوة الرضوان إبراهيم عقيل وأحمد وهبي.

 

نائب لبناني: المنطقة أمام متغيرات سياسية وأحداث عسكرية خطيرة قد تصل لمواجهة أشمل:

 أكد النائب بالبرلمان اللبناني عبدالرحمن البزري، أن لبنان يعيش الآن حالة حرب مفتوحة وأصبحت كل المناطق عرضة للاعتداءات الإسرائيلية، مضيفًا أن منطقة الشرق الأوسط أمام متغيرات سياسية حقيقية وأحداث عسكرية خطيرة ربما تصل إلى مواجهة أشمل.

 وقال البزري ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، إن القصف الإسرائيلي لا يميز بين مناطق مدنية وغيرها، مشيرًا إلى أن هذا العدوان لن يكون له رادع سياسي، وبالتالي فإن الرادع الوحيد هو التصعيد المقابل، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التصعيد والتصعيد المقابل، وهو دفاع عن النفس مشروع.

 

 


 

 


 

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