جيش الاحتلال: نأمل أن يؤدي اغتيال حسن نصر الله إلى تغيير تصرفات حزب الله

أكد متحدث جيش الاحتلال، أنه: "نأمل أن يؤدي اغتيال حسن نصر الله إلى تغيير تصرفات حزب الله"، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وتابع: "أنه نركز على إزالة التهديدات بشن هجمات بما في ذلك الصواريخ الموجهة التي يمكن إطلاقها على نقاط استراتيجية".

وقال المتحدث إنه يرفض التعليق على ما إذا كانت القنابل الثقيلة أمريكية الصنع من طراز مارك 84 قد استخدمت في الضربة ضد نصر الله.

جيش الاحتلال: قتلنا حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله



وفي إطار آخر، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، القضاء أمس على حسن نصرالله، زعيم تنظيم حزب الله، وأحد مؤسسيه.

وتابع متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي في بيانه: قضى جيش الدفاع على حسن نصر الله، كما قضى على المدعو علي كركي، قائد جبهة الجنوب في حزب الله، وعدد آخر من القادة في حزب الله.

وقال: "لقد أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات المؤسسة الأمنية على المقر المركزي لحزب الله، الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية".



وأوضح: لقد نفذت الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر، وقاموا بتنسيق أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل.

خلال 32 سنة من قيادته لتنظيم حزب الله، كان حسن نصرالله مسؤولًا عن قتل عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين، وجنود جيش الدفاع، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ الآلاف من الأعمال ضد دولة إسرائيل في أنحاء العالم.

وأشار إلى أن نصرالله صاحب القرار الرئيسي في التنظيم، وصاحب الكلمة الوحيدة والنهائية عن كل قرار استراتيجي اتخده حزب الله، وفي بعض الأحيان عن قرارات تكتيكية أيضًا.

وأردف: لقد انضمت منظمة حزب الله وزعيمها حسن نصرالله في الثامن من أكتوبر إلى الحرب ضد دولة إسرائيل، ومنذ ذلك الوقت واصل حزب الله هجماته ضد مواطني إسرائيل، وجر دولة لبنان والمنطقة إلى التصعيد.

إسرائيل تعلن حالة التأهب استعدادًا لرد من حزب الله وإيران على غارات الضاحية:

في سياق آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل رفعت مستوى الاستنفار الأمني والعسكري استعدادًا لرد محتمل من حزب الله على الغارات التي استهدفت مقر قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومحاولة اغتيال أمينه العام حسن نصر الله. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة عقب الضربات الجوية الإسرائيلية.

وأشارت الهيئة إلى أن القيادة العسكرية في إسرائيل تعمل على تقييم الوضع الأمني وتحديد الخطوات اللازمة لمواجهة أي ردود فعل قد تصدر عن حزب الله، الذي يُعتبر القوة الرئيسية في لبنان، وأشارت التقارير إلى أن الحزب قد يرد على الغارات بتكثيف هجماته على الأهداف الإسرائيلية.







