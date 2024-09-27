عاجل.. وفاة ماجي سميث بطلة سلسلة أفلام هاري بوتر عن عمر 90 عامًا

توفيت الفنانة البريطانية ماجي سميث بطلة سلسلة أفلام هاري بوتر Harry potter ، لترحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ99 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة ماجي سميث بطلة سلسلة أفلام Harry potter

أصدر أبناء ماجي سميث بيانًا عاجلًا أعلنوا خلاله نبأ وفاتها، والذي جاء كالآتي: "نعلن ببالغ الحزن وفاة ماجي سميث، لقد توفيت بسلام في مستشفى تشيلسي ووستمنستر بلندن في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة 27 سبتمبر".

وتابع أبناء ماجي سميث، كريس لاركن وتوبي ستيفنز في البيان: "كانت شخصية شديدة الخصوصية، وكانت مع أصدقائها وعائلتها في النهاية، لقد تركت وراءها ولدين وخمسة أحفاد محبين دمرهم فقدان أمهم وجدتهم غير العاديتين".

وأردف البيان: "نود أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر الموظفين الرائعين في مستشفى تشيلسي ووستمنستر على رعايتهم ولطفهم الدؤوب خلال أيامها الأخيرة".

واختتم أبناء ماجي سميث البيان بقولهم: "نشكركم على كل رسائلكم الطيبة ودعمكم ونطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت".

من هي ماجي سميث ؟

مارجريت نتالي سميث الشهيرة بـ ماجي سميث، والحائزة على رتبة السيدة القائد، من مواليد يوم 28 ديسمبر 1934، وهي ممثلة سينما ومسرح وتلفزيون إنجليزية.

تمتلك ماجي سميث خبرةٌ طويلةٌ في التمثيل على المسرح وشاشات السينما والتليفزيون، وهي وإحدى ممثلات بريطانيا البارزات.

كان أول ظهورٍ لماجي سميث على المسرح في عام 1952، وعملت بعدها على مدار أكثر من ستين عامًا.

جوائز ماجي سميث

تمتلك ماجي رصيدًا حافلًا من الجوائز في التمثيل السنيمائي والمسرحي، منها سبع جوائز بافتا، خمس منها جوائز تنافسية وجائزتان مميزتان منها زمالة بافتا في عام 1996، واثنتان من جائزة الأوسكار، وجائزتا جولدن جلوب، و أربع جوائز إيمي، وجائزة لورنس أوليفيه، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة، وجائزة توني.

قدمت ماجي سميث العديد من الأدوار طوال حياتها ومشوارها الفني التاريخي، كما تم تصنيفها في كثير من الأحيان على أنها الممثلة البريطانية البارزة من جيل شمل فانيسا ريدغريف وجودي دينش.

شاركت الراحلة ماجي سميث في العديد من الأعمال الناجحة، لعل أبرزها "هاري بوتر"، كما فازت بجائزة أوسكار عن فيلم "The Prime of Miss Jean Brodie" في عام 1969، وغيرهم من الجوائز.