"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد علاء ولي الدين
أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان علاء ولي الدين.
ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنان علاء ولي الدين، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
معلومات عن علاء ولي الدين
- حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1985.
- بدأت علاقته بالفن من خلال والده الفنان سمير ولي الدين في التلفزيون.
- شارك بالعديد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية منذ الثمانينات من القرن الماضي، منها : "بابا جاي، زهرة والمجهول".
- لينتقل بعدها للعمل في السينما، ويشارك في عشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات وحتى أوائل الألفينات، والتي من أبرزها : "الناظر، حلق حوش، ابن عز"، بالإضافة إلى عمله بالسينما والتلفزيون.
- عمل أيضاً في المسرح، وشارك في عدة مسرحيات منها : "لما بابا ينام، الابندا".
- وافته المنية عام 2003 إثر مضاعفات مرض السكري.