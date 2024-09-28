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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أهلي 2009 يواجه بيراميدز اليوم في بطولة الجمهورية

أهلي 2009
أهلي 2009

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 ضيفًا على بيراميدز، في المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

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يسعى الأهلي خلال مباراة اليوم لتحقيق الفوز الثاني له في بطولة الجمهورية، بعدما فاز على المقاولون في لقاء الجولة الافتتاحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ حتى يواصل البداية القوية له في الموسم الجديد.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلا من: محمد عبد الوهاب مديرًا فنيًا، ومحمد علي مدربًا عامًا، ومعتز بالله هاشم مدرب أحمال، ومصطفى عبدالعظيم مدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم رشاد أخصائي التدليك.

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