قرية "ميت محسن" بالدقهلية غارقة فى مياه الصرف الصحى

سادت حالة من السخط بين الأهالى بقرية ميت محسن التابعة لمركز ميت عمر بمحافظة الدقهلية، بسبب وجود انفجارات دائمة فى خطوط الصرف الصحى بشوارعها المختلفة، بسبب عدم الصيانة الدورية من قبل مجلس المدينة، حتى تحولت الشوراع إلى برك من المياه الراكدة، مما تسبب في إعاقة الحركة، وانتشار الباعوض والروائح الكريهة.

واستغاثات كثيرة على مدار أكثر من 10 أعوام، أطلقها أهالي القرية ، لكن لم تفلح مرة تلك الاستغاثات في لفت الأنظار، فلم ينتقل مسؤوول الى هناك لبحث معاناة الأهالى.

وهناك حالة من تدنى الخدمات حيث لايوجد شبكة صرف صحى ومياه الصرف الصحى ذات الرائحة الكريهة تحاصرهم من كل جانب مياه، لم ترحم كبيرًا ولا صغيرًا من الأمراض المزمنة، وتعوم منازلهم ومدارسهم فوق برك من مياه الصرف الصحي، حتى باتت مهددة بالانهيار في أي لحظة.

وأكد الأهالى، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مشكلة انفجارات خطوط الصرف الصحى أصبحت مشكلة مزمنة، ونعانى منها بصفة مستمرة،

بيوتنا معرضة للإنهيار وأطفالنا عايشة بالأمراض المزمنة، ومدارسنا مُحاصرة وشوارعنا مغمورة بالمياه والطين، تركنا عملنا وتفرغنا لكسح مياه الصرف، والمياه بترد علينا، والرطوبة بقت كبيرة، ومحدش قادر يعملنا حاجة".. بهذه العبارات عبر طارق قدح ، أحد أبناء القرية عن المأساة التى يعيشها السكان، مؤكدًا أنه وعشرات الأهالى أرسلوا استغاثات متكررة للمسؤولين، بدءًا من رئيس القرية مرورًا برئيس مجلس المدينة وانتهاءًا بالمهندس خالد نصر رئيش شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ، لكن دون جدوى، فالوحدة المحلية لاتملك حلًا لهذه المشكلة، .

من جانبه أكد محمد عبده من أهالى القرية الصرف الصحى بقرية ميت محسن، أن شبكة الصرف الحالية، تم إنشاؤها بالجهود الذاتية من الأهالي، فقد قمنا بشراء المواسير والحفار من عام 2002، وقام بالإشراف عليها مهندس من الوحدة المحلية .

وأشار عبده ،إلى أن حالة من الاهمال والتجاهل من قبل الوحدة المحلية، فقد تركوا البناء العشوائى يزحف على الخط الرئيسى، لدرجة ان محدش عارف غرفة التفتيش فين، بالإضافة إلى وضع محول الكهرباء فوق الخط وحصل انسداد فى المواسير، موضحًا بأنه تهالكها وأصبح مياه الصرف تتسرب تحت المباني والبيوت، وطفح فى الشوارع التى أصبحت محاصرة بمياه المجارى والبيوت مهددة بالانهيارالمشكلة ايديه نحن فى الصيف.

وأوضح مرتضى الحنفى أحد أهالى القرية، أن مياه الصرف الصحي أغرقت المنازل مما تعذر معه خروج المواطنين من منازلهم وسير السيارات في الشارع، وكذلك أغرقت المحال المواجهة للشارع وأتلفت السلع الموجودة بها.

وأضاف الحنفى ، أن مياه الصرف الصحي طفحت منذ شهر بنفس الطريقة فقام أهالى القرية، بإرسال طلبات إغاثة للوحدة المحلية، حتى يتم إنقاذ الموقف ويرسلون عمالاً لشفط المياه في الشارع لكن المسؤولين بالهيئة، أكدوا أن هذه المياه لن تتم إزالتها إلا عن طريق ماكينة شفط كبيرة (النافورى)، حتى تسليك المواسير الرئيسية.

وفال أنهم قاموا بإرسال سيارة لشفط هذه المياه مؤقتاً، إلا أن السكان فوجئو بطفح كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي مما تسبب في إغراق الشارع بأكمله.

ويكمل عماد الغلبان من أهالى القرية أحد المتضررين، أن هناك تراكم فى المنازل والتى تحولت إلى بركة مياه تنبعث منها روائح كريهة مما يعرض أسرته وأبنائه للأمراض المعدية والأوبئة نتيجة انتشار الحشرات، فضلا عن الخوف من إصابة جدران المنازل الشروخ والتصدعات نتيجة الرشح والرطوبة.

وأضاف الغلبان ، أن لأهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى والاستغاثات لرئيس مجلس مركزومدينة ميت غمرورئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، ولكن دون جدوى، و ناشدوا المسئولين بسرعة التدخل وحل المشكلة وإنقاذ حياتهم.

وناشد الغلبان ،اللواء الهمام طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالتدخل لحل أزمة مياه الشرب بالقرية ، قائلًا:" أهالى القرية، يعيشون في حالة إستياء شديد بسبب عدم وجود مياه شرب بالقرية منذ فترة طويلة"، وقدمنا شكاوي عديدة للمسئولين بمجلس مدينة ميت غمر، ولكن لم يتحرك أحد وهناك عدم مبالاة من الوحدة المحلية التابع لها القرية .

وقد حاولت بوابة الوفد الإتصال أكثر من مرة مع المهندس خالد نصر رئيش شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ، للرد على شكاوى الأهالي لكنه لم يرد على هاتفه، فى الوقت الذى أكد فيه مصدر مسؤول، أنه جرى رفع مذكرة للمحافظ منذ توليه منصبه، إلا أنه لم يحرك ساكنًا، مشيراً إلى أن مواسير الصرف تنفجر بشكل دائم ما يُشكل عبئًا على الوحدة المحلية المحلية ، التى تدفع بمعداتها لمساعدة الأهالي فى كسح المياه لكن دون جدوى.