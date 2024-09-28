السبت 28 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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لبنان شهدت ليلة دامية هي الأعنف (شاهد)

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على لبنان

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من جنوب لبنان، إن الليلة الماضية تعتبر ليلة دامية على جنوب لبنان، إذ إنها شهدت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية والتي تعتبر تعتبر الأعنف منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني.

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الغارات الجوية الإسرائيلية

وأضاف خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن الغارات الجوية الإسرائيلية لم تكن متركزة على الضاحية الجنوبية فقط، ولكن شملت العديد من المناطق المختلفة في لبنان في القطاع الشرقي والغربي، فضلا عن أنه مع التزامن مع الغارات الجوية كان هناك سلسلة من الغارات التي استهدفت بعلبك وشرقي ووسط لبنان.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال ينفذ سلسلة من الهجمات العنيفة على مناطق مختلفة على الأراضي اللبنانية، مشددًا على أن العدوان الإسرائيلي وصل مناطق لم تصله من قبل في تاريخ الاعتداءات بين لبنان وإسرائيل.

هجمات قوات الاحتلال

وأشار إلى أن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على الأراضي اللبنانية تعتبر أكبر هجمة ينفذها جيش الاحتلال، متابعًا أن الغارات الجوية تزامنت بشكل واحد في مناطق مختلفة، كون أنها استهدفت مناطق سكنية ومنازل للمدنيين، وسط إدعاءات إسرائيلية أن المنازل المستهدفة بها الكثير من الأسلحة والذخيرة.

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