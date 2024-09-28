حالة الجو.. أمطار خفيفة ورياح نشطة على هذه المناطق

تشهد حالة الطقس اليوم السبت،نشاط رياح معتدل تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتكون حالة الطقس اليوم، حار نهارا على أغلب الانحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، التي بدأت تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق



درجات الحرارة المتوقعة:



العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 32 22

بنها 32 23

دمنهور 31 22

وادى النطرون 32 22

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 22

دمياط 30 25

بورسعيد 30 26

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 23

العريش 31 21

رفح 30 20

رأس سدر 34 24

نخل 32 18

كاترين 31 16

الطور 32 26

طابا 32 25

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 30 22

العلمين 30 21

مطروح 29 23

السلوم 29 22

سيوة 32 22

رأس غارب 35 26

الغردقة 36 26

سفاجا 35 26

مرسى علم 36 25

الشلاتين 36 28

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 33 28

الفيوم 34 22

بني سويف 34 21

المنيا 35 21

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 39 24

الأقصر 39 24

أسوان 40 25

الوادي الجديد 37 24

أبوسمبل 40 25