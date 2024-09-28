أوكرانيا: مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء قصف روسي على منطقة سومي

أعلنت الشرطة الأوكرانية اليوم السبت مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، جراء هجوم مزدوج بطائرات بدون طيار روسية، استهدف مستشفى محلي في منطقة "سومي".

وأضاف تقرير للشرطة الأوكرانية بثته وكالة أنباء "يوكرين فورم"، أن الروس شنوا ضربة مزدوجة استهدفت مستشفى وقطاعا سكنيا في منطقة سومي باستخدام طائرات بدون طيار، وتعمل الجهات المعنية مع خدمة الطوارئ لتقييم آثار الهجوم الروسي.

وأوضحت أنه تجري حاليا عملية بحث وإنقاذ.. مشيرة إلى أن من بين القتلى شرطي، فيما أصيب آخر.