السبت 28 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الكويت والفلبين تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

عبدالله اليحيا
عبدالله اليحيا

بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، مع وزير خارجية الفلبين انريكي مانالو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وذكرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم السبت أن ذلك جاء على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 بمدينة نيويورك.

واستعرض الجانبان القضايا محل الاهتمام المشترك لاسيما موضوع استكمال الاتفاقيات المعنية بالعمالة الفلبينية وتذليل كافة العقبات بهذا الشأن والمضي قدما في تحقيق تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما.

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