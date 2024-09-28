ضبط 25 طن دقيق أبيض قبل بيعه في السوق السوداء

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ‏والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر ‏والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية ‏لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على ‏الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار ‏الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان ‏عن الأسعار.

وفي إطار مُواصلة قطاع الأمن العام والإدارة ‏العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع ‏مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط ‏الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من ‏القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة ‏والمدعمةخلال 24 ساعة ضُبط خلالها ‏حوالى(25) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات ‏مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ‏ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية ‏المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين ‏عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، ‏وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة ‏جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً ‏على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ‏بمُعاقبة المُتهم على.م بالسجن ‏المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والزامه ‏بالمصاريف، وذلك لاتهامه بالإتجار في ‏المُخدرات. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى ‏وشريف السعيد ‏وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم علي.م أنه في يوم 5 إبريل 2024 بدائرة قسم المعادي أحرز بقصد الإتجار ‏في جوهر ‏الإندازول المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ‏

وشهد مُعاون مباحث قسم المعادي أن المُـهم حين القبض عليه تم العثور معه على فارغ علبة سجائر تحوي 14 ‏كيساً ‏بلاستيكياً يحوى كل منها مادة عشبية بنية اللون تشبه في كونها جوهر مُخدر. ‏

وعُثر معه على مبلغ مالي، وبمُواجهته بالمضبوطات قرر بإحرازه الجوهر المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي ‏حصيلته.‏

وثبت بتقرر المعمل الكيماوي أن عدد 14 كيساً بلاستيكياً المضبوطين بحوزة المتهم تبين أنها تحوى أجد مشتقات ‏مادة ‏الإندازول كاربوكساميد المخدرة المدرجة بالجدول الأول لقانون المخدرات.‏