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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

طلبة: احتفال الأهلي بالتتويج بلقب الدوري كان قراراً خاطئاً

مجدي طلبة
مجدي طلبة

أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن توقيت احتفال  النادي الأهلي بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز قبل مباراة السوبر الإفريقي كان قراراً خاطئاً من قبل القلعة الحمراء.

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وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن النادي الأهلي اختار توقيت خاطئ جداً للاحتفال بالتتويج بلقب درع الدوري الممتاز هذا الموسم خاصة قبل أيام من إقامة بطولة كأس السوبر الإفريقي ".
وأضاف طلبة: " مستوى مباراة الأهلي والزمالك كان تحت المتوسط وكولر يتحمل مسؤولية خسارة الأهلي في السوبر الإفريقي ".

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتوج بلقب السوبر الخامس في تاريخه.

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