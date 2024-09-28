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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رضا عبدالعال: كولر يتحمل مسؤولية الخسارة وشوبير كان الأحق بالمشاركة

الشناوي وكولر
الشناوي وكولر

أكد رضا عبدالعال، محلل برنامج "البريمو"، أن ضربة الجزاء التي حصل عليها الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك كانت غير صحيحة على الإطلاق.

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أضاف عبدالعال في تصريحاته على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري، أن لعبة أكرم توفيق ليس بها ركلة جزاء، لأن الكرة خرجت من قدمه، وتدخل حمزة المثلوثي كان بعد لعب الكرة".

وأشار إلى أن ضربة الجزاء منحت الأهلي الأفضلية في بداية المباراة، ولكن الزمالك نجح في حسم النتيجة في النهاية.

كما انتقد عبدالعال أداء محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، قائلاً: "الشناوي بعيد تمامًا عن مستواه الفني في الفترة الأخيرة، وكان من الأفضل مشاركة مصطفى شوبير بدلاً منه في مباراة السوبر".

وحمل عبدالعال كولر مسؤولية خسارة الأهلي، قائلاً: "فريق الأهلي لعب بشكل سيء فنياً بفضل خطة كولر، وهو سبب الخسارة"، وأكد أن الزمالك استحق الفوز بالبطولة بعد الأداء الذي قدمه في المباراة.

 

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