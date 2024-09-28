السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

تحرير 1340 غرامة تحدث عبر الهاتف أثناء القيادة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية ‏من تحرير ‏(1340) مخالفة التحدث فى الهاتف ‏المحمول أثناء القيادة.‏

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الداخلية تُواصل حملات ضبط مخالفات شروط التراخيص

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شرطة النقل تضبط 1504 قضية متنوعة

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية ‏وزارة ‏الداخلية بتكثيف الحملات ‏المرورية على ‏كافة الطرق ‏والميادين لتسيير الحركة ‏‏المرورية وتحقيق الإنضباط ‏المرورى، ‏والحد من وقوع الحوادث ‏على الطرق .‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. ‏وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها ‏لضبط المخالفات المرورية. ‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن ‏يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار ‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة ‏أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن ‏القانون، وحائزى الأسلحة النارية ‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، ‏وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد ‏بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال ‏العام.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ‏ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، ‏وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد ‏بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ‏بمُعاقبة المُتهم على.م بالسجن ‏المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والزامه ‏بالمصاريف، وذلك لاتهامه بالإتجار في ‏المُخدرات. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى ‏وشريف السعيد ‏وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم علي.م أنه في يوم 5 إبريل 2024 بدائرة قسم المعادي أحرز بقصد الإتجار ‏في جوهر ‏الإندازول المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ‏

وشهد مُعاون مباحث قسم المعادي أن المُـهم حين القبض عليه تم العثور معه على فارغ علبة سجائر تحوي 14 ‏كيساً ‏بلاستيكياً يحوى كل منها مادة عشبية بنية اللون تشبه في كونها جوهر مُخدر. ‏

وعُثر معه على مبلغ مالي، وبمُواجهته بالمضبوطات قرر بإحرازه الجوهر المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي ‏حصيلته.‏

وثبت بتقرر المعمل الكيماوي أن عدد 14 كيساً بلاستيكياً المضبوطين بحوزة المتهم تبين أنها تحوى أجد مشتقات ‏مادة ‏الإندازول كاربوكساميد المخدرة المدرجة بالجدول الأول لقانون المخدرات.‏

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