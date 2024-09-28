كولر: خسرنا السوبر الافريقي بركلات الحظ

أكد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الفريق تأثر بفترة التدريب التي خاضها بدون اللاعبين الدوليين، مما أثر على أداء المجموعة.

جاءت تصريحات كولر بعد انتهاء مباراة السوبر الإفريقي التي جمعت الأهلي مع الزمالك، وانتهت بتتويج الأخير بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، وفوز الزمالك بركلات الترجيح 4-3.

و قال كولر: "لقد تدربنا فترة من غير اللاعبين الدوليين، وهذا أثر على الأداء العام للفريق. لدينا عمل كبير للوصول إلى المستوى المطلوب".

و أشار كولر قائلاً: "الكورة مكسب وخسارة، ومن المستحيل أن نحقق كل البطولات التي يطالب بها الجمهور. نحن خسرنا بركلات الترجيح، وهي ركلات حظ".



