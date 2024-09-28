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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كولر: خسرنا السوبر الافريقي بركلات الحظ

كولر
كولر

أكد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الفريق تأثر بفترة التدريب التي خاضها بدون اللاعبين الدوليين، مما أثر على أداء المجموعة.

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جاءت تصريحات كولر بعد انتهاء مباراة السوبر الإفريقي التي جمعت الأهلي مع الزمالك، وانتهت بتتويج الأخير بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، وفوز الزمالك بركلات الترجيح 4-3.

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كولر: خسرنا السوبر الافريقي بركلات الحظ

و قال كولر: "لقد تدربنا فترة من غير اللاعبين الدوليين، وهذا أثر على الأداء العام للفريق. لدينا عمل كبير للوصول إلى المستوى المطلوب".

و أشار كولر قائلاً: "الكورة مكسب وخسارة، ومن المستحيل أن نحقق كل البطولات التي يطالب بها الجمهور. نحن خسرنا بركلات الترجيح، وهي ركلات حظ".


 

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