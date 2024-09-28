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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نيرة الأحمر: مبروك السوبر ومجلس الإدارة تحمل فوق طاقة البشر

نيرة الأحمر
نيرة الأحمر

أعربت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة الزمالك عن سعادتها بتتويج الفريق الأبيض بلفب السوبر الأفريقي.

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عبدالله السعيد: شرف كبير لي الفوز بالسوبر الإفريقي مع الزمالك


وقالت نيرة في تصريحات لقناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري  أن مجلس الإدارة تحمل فوق طاقة البشر واتهامات واتهامات لكن كان لديهم ثقة في لاعبي الزمالك واستحقوا الفوز.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي شهدها ملعب المملكة بالسعودية.
واستطاع الفارس الأبيض في تحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، ليُضيف  لقب قاري جديد في خزينته.
ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك من المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد المباراة القوية أمام الأهلي.

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