نيرة الأحمر: مبروك السوبر ومجلس الإدارة تحمل فوق طاقة البشر

أعربت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة الزمالك عن سعادتها بتتويج الفريق الأبيض بلفب السوبر الأفريقي.



وقالت نيرة في تصريحات لقناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري أن مجلس الإدارة تحمل فوق طاقة البشر واتهامات واتهامات لكن كان لديهم ثقة في لاعبي الزمالك واستحقوا الفوز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي شهدها ملعب المملكة بالسعودية.

واستطاع الفارس الأبيض في تحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، ليُضيف لقب قاري جديد في خزينته.

ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك من المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد المباراة القوية أمام الأهلي.