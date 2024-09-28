الزمالك يفوز على توباتي البرازيلي في افتتاح مونديال اليد

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره توباتي البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لليد.



واستطاعت مصر احتضان منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين السابع والعشرين من سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر.

جاء فوز الزمالك على توباتي البرازيلي بنتيجة 30-25 في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتأتي بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في مصر بمشاركة 9 أندية، على رأسها الأهلي والزمالك، وإلى جوارهما الخليج السعودي وبرشلونة الإسباني وجامعة سيدني الأسترالي وفيزبريم المجري وتوباتي البرازيلي وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي وماجديبورج الألماني.

وتقام منافسات البطولة بتقسيم الـ9 أندية على 3 مجموعات، يتأهل منها متصدر ترتيب كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريق صاحب مركز ثاني للدور نصف النهائي.