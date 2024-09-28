محافظ الإسكندرية يناقش استعدادات استضافة المنتدى الحضري العالمي

عقد محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، اجتماع مع مسئولي منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية UN- HABITAT وممثلي وزارة التنمية المحلية لمتابعة الترتيبات والاستعدادات الجارية على كافة المستويات الفنية واللوجستية لاستضافة الإسكندرية لهذا الحدث العالمي، مؤكدًا تقديم جميع التسهيلات لتظهر الإسكندرية بالمظهر اللائق بها عالميًا.

يأتي ذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة "WUF12" في شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع "الهابيتات" والذي يسبقه استضافة محافظة الإسكندرية للاحتفال بيوم المدن العالمي في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ تحت شعار (الشباب يقودون العمل المناخي من أجل المدن) والذي يستهدف تسليط الضوء على التحديات الحضرية في العالم وإشراك المجتمع الدولي في تنفيذ الخطط الحضرية للمدن.

وأكد أن الإسكندرية مدينة حاضنة للحضارات ولدينا العديد من التجارب والنماذج والإنجازات الناجحة التي ستتم مناقشتها خلال الفعاليات على مستوى الموضوعات والملفات.

جدير بالذكر أن المنتدى الحضري العالمي هو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، كما يركز اليوم العالمي للمدن على مفهوم ”مدينة أفضل، حياة أفضل“، فكل عام، يتم اختيار موضوع مختلف ضمن ذلك المفهوم للتركيز عليه ويتم اختيار مدينة مضيفة للاحتفال العالمي الذي يوافق يوم ٣١ أكتوبر، وهذا العام تم اختيار محافظة الإسكندرية لاستضافة هذا الحدث العالمي بمكتبة الإسكندرية.