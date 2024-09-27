ناصر منسي: مينفعش جمهور الزمالك يمشي زعلان.. وبقولهم هنحقق بطولات كتير

أعرب ناصر منسي، مهاجم فريق الزمالك، عن سعادته بعد الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

و حصل ناصر منسي على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا في الرياض، حيث سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت الأصلي قبل أن يسجل ركلة الترجيح التي ساهمت في فوز الزمالك 4-3 بركلات الترجيح.

أكد منسي أن جمهور الزمالك لا يجب أن يغادر المباراة وهو زعلان، متعهدًا للجماهير بأن الفريق سيحقق المزيد من البطولات في المستقبل.