السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ناصر منسي: مينفعش جمهور الزمالك يمشي زعلان.. وبقولهم هنحقق بطولات كتير

ناصر منسي
ناصر منسي

أعرب ناصر منسي، مهاجم فريق الزمالك، عن سعادته بعد الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

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ناصر منسى رجل مباراة السوبر الأفريقى

و حصل ناصر منسي على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا في الرياض، حيث سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت الأصلي قبل أن يسجل ركلة الترجيح التي ساهمت في فوز الزمالك 4-3 بركلات الترجيح.

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ناصر منسي يسجل هدف التعادل لـ الزمالك أمام الأهلي

أكد منسي أن جمهور الزمالك لا يجب أن يغادر المباراة وهو زعلان، متعهدًا للجماهير بأن الفريق سيحقق المزيد من البطولات في المستقبل. 

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