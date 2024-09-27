السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يشدد على الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في المؤتمر الصحفي المشترك للسادة الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن فلسطين، اليوم، وذلك على هامش الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة اليوم حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

تناول الوزير عبد العاطي التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد على الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون ولا تخضع للمساءلة، وكرر التأكيد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية مفتوحة.

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