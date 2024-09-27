باحث: السياسة الدولية لا تبشر بالخير في منع إسرائيل من وقف إطلاق النار

قال الدكتور إليان سركيس، الكاتب والباحث السياسي، إن السياسة الدولية المتبعة لا تبشر بأي خير ولن تفلح في منع إسرائيل من وقف إطلاق النار على لبنان، إذ أن التجارب السابقة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة أثبتت فشل المفاوضات التي عُقدت باستمرار.

وأضاف «سركيس» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض أي تهدئة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن فرنسا قامت بالضغط على أمريكا من أجل الضغط على نتنياهو لوقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن نتنياهو لا يرد على أي أحد، فضلا عن أنه ينوي إحداث خراب شامل وموسع على لبنان مثل ما فعل بغزة، إذ أنه يحظى الآن بتأييد شعبي كبير في إسرائيل.

وتابع: «هناك تناقض كبير من الإدارة الأمريكية حيث أنها تدعي أنها تحاول الضغط على نتنياهو من أجل وقف إطلاق النارعلى لبنان وغزة، ومن جهة أخرى تدعم إسرائيل بمعدات عسكرية تبلغ قيمتها 8 مليار».