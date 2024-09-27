جوجل تطلق ميزة الردود الذكية من Gemini في Gmail

عندما طرحت Google لوحات Gemini الجانبية لـ Gmail وتطبيقات Workspace الأخرى، كشفت أن روبوت الدردشة المولد للذكاء الاصطناعي الخاص بها سيكون قادرًا أيضًا على تقديم ردود ذكية سياقية لخدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها في المستقبل. الآن، أطلقت الشركة هذه الميزة رسميًا.

كانت الردود الذكية موجودة في Gmail منذ عام 2017، مما يمنحك طريقة سريعة، وإن كانت غير شخصية، للرد على الرسائل، حتى إذا كنت في عجلة من أمرك أو أثناء التنقل. ومع ذلك، فإن هذه الردود التي تم إنشاؤها بواسطة الآلة محدودة للغاية، وغالبًا ما تكون مجرد سطر واحد لإخبار المتلقي بأنك تفهم ما يقوله أو أنك توافق على أي شيء يقترحه.

تأخذ الردود الذكية الجديدة التي تم إنشاؤها بواسطة Gemini المحتوى الكامل لسلسلة البريد الإلكتروني في الاعتبار. وبينما قد لا يزال يتعين عليك تحريرها قليلاً إذا كنت تريد أن تكون أقرب ما يمكن إلى شيء تكتبه، إلا أنها أكثر تفصيلاً وأكثر شخصية. عند حصولك على هذه الميزة، سترى عدة خيارات للرد أسفل الشاشة عند الرد عبر تطبيق Gmail.

ما عليك سوى تحريك المؤشر فوق كل منها للحصول على معاينة مفصلة قبل اختيار الخيار الذي تعتقد أنه يوفر أفضل استجابة.

ستتمكن من الوصول إلى هذه الميزة إذا كان لديك إضافة Gemini Business أو Enterprise أو Education أو Education Premium، أو إذا كان لديك اشتراك Google One AI Premium.

تقول Google إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 15 يومًا قبل أن ترى ردود Gemini الذكية في تطبيقك - فقط تأكد من تحديد "الميزات الذكية والتخصيص" في صفحة إعدادات تطبيق Gmail.