برلماني لبناني: البلاد تتعرض إلى مسلسل من الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية

قال الدكتور عبد الرحمن البزري، عضو مجلس النواب اللبناني، إن لبنان تعرض إلى مسلسل من الاعتداءات الوحشية، من قبل العدو الإسرائيلي، وهي تجاوزت كل الحدود و قواعد الحروب، لا سيما وأنها استهدفت مدنيين في مناطق مدنية.

وأضاف «البزري» خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أنه في بداية الموجة الأولى من الاعتداءات في «تفجيرات البيجرز» استهدفت تشويه وعطل دائم وإحداث عوز في العينين وأطراف الجسم للشباب اللبناني، بغض النظر عن أماكن عملهم حينما كانوا أثناء تفجير الأجهزة.

وأكد عضو مجلس النواب اللبناني، أن النظام الصحي اللبناني تعامل بشكل جيد مع التحدي الذي يواجه منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية، وكان هناك نوع من التضامن والتنظيم.

وأوضح عضو مجلس النواب اللبناني، أن الإصابات في «تفجيرات البيجرز» لم تكن خطرة بقدر ما هي إصابات تشوه وتعطب الأعضاء، لكن الموجة الجديدة من الاعتداءات الإسرائيل بدئت باستخدام الصواريخ الضخمة والمتفجرات، والقنابل الكبيرة، وهنا بدء يأتي نوع أخر من إصابات الحروب، ورغم تعود النظام الصحي اللبناني على هذا النوع، إلا أن الإصابات كانت بليغة، وبالتالي كان هناك العديد من الشهداء، وهناك من استشهد وتحولت أجساده إلى أشلاء، فيما كان هناك إصابات كانت تحتاج إلى العديد من الإصابات الخطرة التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.