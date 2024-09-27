قشر البيض يساعد على التئام الجروح بسرعة

يقوم علماء من أوروبا باختبار أحدث مواد التضميد، والتي تعتمد على قشر البيض واتضح أن سطحه الداخلي يحتوي على عدد من الخصائص العلاجية التي تساعد على الشفاء السريع للجروح المزمنة.

قشرة البيض وجروح مرض السكري

ووفقا للخبراء، فإن قشرة البيض تساعد على ترميم الجلد بمساعدة البروتين التي تحتوي عليها، ونحن نتحدث عن الجروح التي تنشأ من أمراض مثل داء السكري مع ظهور تقرحات في القدمين بسبب ضعف تدفق الدم.

يتم علاج هذه المضاعفات لمدة شهر ونصف على الأقل، ومن الممكن أيضًا علاج التقرحات والقروح الناتجة عن الأمراض الوريدية باستخدام قشر البيض.

كما أن قشر البيض مصدر ممتاز للكالسيوم، إذا قمت بطحن القشور المجففة في مطحنة القهوة، فستحصل على مسحوق فيتامين حقيقي، وتحتوي ملعقة صغيرة من هذا المسحوق على حوالي 800 ملجم من الكالسيوم ومع ذلك، لا يستحق المشاركة، حيث لا يمكن للشخص أن يستهلك أكثر من 500 ملغ من الكالسيوم يوميا.