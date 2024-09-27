سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق بمنزل بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالخشب بقرية بطوخ، وتحرر محضر بالواقعة.

السيطرة علي حريق بمنزل في طوخ

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمنزل بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالخشب بقرية قرقشندة بطوخ، عبارة عن دور أرضى على مساحة ٣٥٠ مترا بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالخشب وتم أيضًا إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ، السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية فى الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما شهدت منطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة مأساوية عندما أقدم شاب على قتل ابن عمه وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على قطعة أرض ميراث بين العائلة.

مقتل شاب على يد نجل عمه بسبب الخلاف على قطعة أرض بالمرج

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل بمنطقة المرج وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص وجمع المعلومات تبين أن الجريمة وقعت على إثر مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة بسبب قطعة أرض وأنهى أحدهما حياة نجل عمه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة.

وفي وقت سابق، شهدت منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة، مقتل شخص على يد آخر إثر مشاجرة حدثت بين سيدتين، تطورت إلى تدخل الأزواج، وأسفر ذلك عن إنهاء أحد الأشخاص حياة المجني عليه باستخدام سلاح أبيض.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل بمنطقة المطرية بالقاهرة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أن الجريمة وقعت على إثر مشاجرة نشبت بين سيدات جيران في الشارع وتدخل الأزواج في المشاجرة وأنهى شخص بواسطة سلاح أبيض حياة المجني عليه، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة وتولي النيابة التحقيق.