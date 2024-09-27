الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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المخرج عصام السيد: أعمال لينين الرملي حاربت الجهل والخرافات

المخرج عصام السيد
المخرج عصام السيد

أكد المخرج المسرحي القدير عصام السيد، أن عالم الإخراج عالم أوسع وأشمل من التمثيل الذي وصفه بالمحدود، فالإخراج ينمي ملكة العقل ويساعد على تنمية الموهبة.

وأشار السيد خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، على شاشة تلفزيون الحياة إلى أن المخرج الراحل حسن عبد السلام، يعتبر أكاديمية في الفن والإخراج المسرحي، ومنه تعلم الإخراج، بعدما عمل معه مساعدا لعدة سنوات.

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وكشف السيد خلال اللقاء أن الفنانة القديرة هالة فاخر، والفنان الكبير جورج سيدهم استعانا به في بداية مشواره لإخراج أحد الأعمال المسرحية، مشيراً إلى أن الكاتب لينين الرملي صاحب الفضل في إخراجه لمسرحية "أهلا يابكوات"، مؤكدا أنه كانت هناك "كيميا" مع الرملي في الرسالة الفنية للأعمال التي قدماها معا.

وأوضح السيد، أن الرملي كان يهدف من خلال أعماله محاربة الجهل والخرافات.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تلفزيون الحياة، يوم الجمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

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