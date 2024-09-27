الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

المخرج عصام السيد: المسرح يعاني نقصا في الدعاية ودور العرض

المخرج عصام السيد
المخرج عصام السيد

أكد المخرج المسرحي القدير عصام السيد، أنه يركز في أعماله على "الكوميديا السياسية"، مشيراً إلى أنه لا يوجد أزمة ورق في عالم الفن.

وقال السيد خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في  برنامجها بالخط العريض على شاشة تلفزيون الحياة، أنه لا يوجد أزمة مسرح ولكن توجد بعض المشكلات مثل نقص الدعاية ودور العرض.

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وأكد السيد خلال اللقاء على أن الفنان الكبير يحيي الفخراني، يبهره بأدائه على خشبة المسرح مؤكدا أنه من الفنانين العظماء الذين أنجبتهم مصر، موضحا أن حسين فهمي وعزت العلايلي  كان لديهما رغبة في تقديم شئ مختلف بالمسرح.

ودافع المخرج المسرحي الكبير عصام السيد عن الفنان الراحل محمود ياسين وعمله في المسرح قائلا: لم يكن محمود ياسين نجما فنيا فقط، وإنما كان نجما إداريا أيضا أثناء رئاسة المسرح القومي، لأنه نجح في مد عرض المسرحيات التي تلقى رواجا جماهيريا إلى سنوات بعدما كان يقتصر عرضها على شهر واحد.

كما دافع أيضا عن تكريم الفنان محمود حميدة في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي، قائلا: "محمود حميدة لديه علاقة بالمسرح وكان لديه عروض تجارية في بداية عمله الفني، كما أن محمود حميدة صاحب أول ورشة إعداد ممثل في المسرح، واكتشف العديد من النجوم.

وأشار السيد خلال اللقاء إلى أن مسرح مصر تحت قيادة النجم القدير أشرف عبد الباقي عكس الاحتياج الجماهيري، ونحن لسنا أوصياء على ذوق الناس، مضيفا: عرض "مش روميو وجوليت" تجربة جديدة في المسرح، وهو أول أوبرا شعبية.

وكشف السيد عن مفاجأة خلال لقائه قائلا: "دربت على الحجار على الوقوف على المسرح في مسرحية "ألف ليلة وليلة".

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تلفزيون الحياة، يوم الجمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

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