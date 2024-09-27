حجازي متقال أولى مفاجآت السوبر الأفريقي| الأهلى ويا الزمالك

أحيى الفنان حجازي متقال حفل نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك المقام على ملعب "المملكة ارينا" بالعاصمة السعودية الرياض وذلك في أجواء حماسية مميزة غلب عليها الزي الصعيدي.



وكان قد كشف النجم حجازى متقال مسبقا في تصريحات صحفية عن تقديمه أغنية خاصة في مباراة الأهلى والزمالك تحمل اسم "الأهلى ويا الزمالك"، وهى من كلمات محمد البدرى وألحان حجازى متقال .

تشكيل فريق النادي الأهلي



وأعلن منذ قليل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة ضد الزمالك.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي‎:

• حراسة المرمى: محمد الشناوي.

• خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم و يحيى عطية الله.

• خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

• خط الهجوم: وسام أبو علي

تشكيل فريق نادي الزمالك

حراسة المرمى محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد وعمر جابر ومحمود بنتايك وحمزة المثلوثي

خط الوسط: دونجا وناصر ماهر وعبدالله السعيد

خط الهجوم: زيزو ومصطفى شلبي وسيف الجزيري