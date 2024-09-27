ثمار البحر بالصلصة .. المقادير وطريقة التحضر

يفضل الكبار والصغار تناول المأكولات البحرية لمذاقها الطيب والشهي وهذا ما يجعلها في مقدمة الأصناف التي تحضرها الامهات بين حين لآخر.

يحتوي الجمبري على فوائد متعددة أبرزها الوقاية من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية كألزهايمر والخرف، وذلك من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية وأداء الذاكرة، وحماية الأعصاب، والوقاية من تلف خلايا المخ. يرجع ذلك التأثير للجمبري في احتوائه على الكولين، والأستازانتين المضادة للالتهاب، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية.

في السطور التالية نقدم لكٍ طريقة تحضير ثمار البحر بالصلصة بخطوات سهلة يمكنك تحضيرها على مائدة الغداء.

المقادير

- الجمبري : كيلو (جامبو)

- الكالاماري : كيلو (صغير)

- البصل الابيض : 2 حبة (مقطع شرائح)

- فلفل رومي : 3 حبات (ألوان / مقطع شرائح)

- الثوم : 4 فصوص (مبشور)

- الزنجبيل : حسب الرغبة (مبشور)

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- كريمة الطبخ : كوب (قليلة الدسم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. سخني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على النار.

2. أضيفي شرائح البصل والثوم والزنجبيل وحركي حتى تذبل المكونات.

3. أضيفي الجمبري والكالاماري وقلبي.

4. بهري بالملح والبهارات.

5. أضيفي معجون الطماطم والكاتشاب واتركيه حتى يتسبك.

6. أضيفي كريمة الطبخ، وخففي النار حتى تطبخ قليلاً.

7. رشي الكزبرة للتقديم بحسب الرغبة.