تحرص الأمهات على تحضير العديد من الأطباق البحرية على مائدة الغداء بين حين لآخر.

يحتوي الجمبري على فوائد عديدة أبرزها الوقاية من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية كألزهايمر والخرف، وذلك من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية وأداء الذاكرة، وحماية الأعصاب، والوقاية من تلف خلايا المخ. يرجع ذلك التأثير للجمبري في احتوائه على الكولين، والأستازانتين المضادة للالتهاب، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير شوربة ثمار البحر والسمك كوجبة مفيدة وبسيطة التحضير مفيدة لصحة الجسم.

المقادير

- زيت الزيتون : 8 ملاعق كبيرة

- ثمار البحر المشكّلة : 300 جراماً (نظيفة)

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

- سمك الفيليه : كيلو

- عصير الليمون : ربع كوب (حامض)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم ومقطع شرائح)

- الثوم : 2 ملعقة صغيرة (مقطع شرائح)

- طماطم : 2 حبة (كبيرة الحجم ومقطعة مكعبات)

- الزعتر : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الخل : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : 2 ليتر

- الكالاماري : 300 جراماً (منظف)

- الجمبري : 300 جراماً (منظف)

طريقة التحضير

سخني 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في قدر على النار، ثم أضيفي ثمار البحر وملعقة صغيرة من الملح، وقلّبي لمدة 8 دقائق، ثم ضعي ثمار البحر جانباً.

قطّعي سمك الفيليه، واغمريه بعصير الليمون، واتركيه جانباً لمدة 15 دقيقة.

سخني باقي كمية زيت الزيتون في قدر عميق على النار، ثم أضيفي شرائح البصل والثوم ومكعبات الطماطم، وقلّبي المكونات لحوالي 10 دقائق.

نكّهي بالزعتر ونصف ملعقة من الملح ورشة الفلفل الأسود، واتركي الخليط لمدة 5 دقائق إضافية.

أضيفي الخل، ثم أضيفي ثمار البحر وسمك الفيليه، وصبّي الماء تدريجياً، واتركي الخليط على النار لحوالي 10 دقائق.

أضيفي الكاليماري والجمبري، واتركي الشوربة تغلي على النار لحوالي 15 دقيقة حتى تمام النضج.

اسكبي شوربة ثمار البحر في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.