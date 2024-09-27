كما أنفردت الوفد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع المهاجم النيجيري إيمانويل أبيه

انفردت الوفد منذ ساعات بخير إجراء الفحوصات الطبية للاعب النيجيرى أبيه استعدادا للتعاقد مع زعيم الثغر وبالفعل أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تدعيماته لصفوف الفريق الأول لكرة القدم و أتم إجراءات التعاقد مع المهاجم النيجيرى المميز إيمانويل أبيه بعقد يمتد لموسمين.

والمهاجم النيجيري ولد في كادونا نيجيريا و يبلغ من العمر 27 عام و يلعب في مركز الهجوم الصريح إلي جانب إجادة اللعب في مركز الجناح ، بدأ مسيرته في نيجيريا قبل أن ينتقل إلى إسبانيا لمواصلة مشواره الاحترافي و مثل أندية " لوركا - سيلتا فيجو – تنريفه - ألكوركون" الاسبانية و أخيراً نادى صباح الأذربيجاني

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة لجنة الكرة و المدير الفني للفريق بابا فاسيليو و الكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى



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