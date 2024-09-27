وزير الخارجية يؤكد على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر واوروجواي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، مع "عمر باجانيني" وزير خارجية اوروجواي، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد أعرب وزير الخارجية عن الارتياح لمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين على المستوى الثنائي والدولي، والتطلع لتعزيز هذا التعاون في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على دفع وتفعيل مختلف أطر وآليات التعاون لتعزيز العلاقات، وأهمية زيادة حجم التبادل التجاري على ضوء ما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة، ووجود اتفاق للتجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور بما يفتح آفاقاً جديدة لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية.

اتفق الوزيران على تكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي إطار دعوة البلدين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، بهدف الدفاع عن أولويات ومصالح الدول النامية في ظل الاختلال الكبير الذي يشهده الهيكل الاقتصادي العالمي، وضرورة إصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي، وإحياء التعاون بين مصر وأوروجواي في إطار الجنوب - جنوب.

تم التباحث خلال اللقاء حول التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

وشدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة تحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لإحتواء هذا التصعيد الخطير.