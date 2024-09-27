الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

جماهير الزمالك تهتف للبرتغالى جوزيه جوميز

جوميز
جوميز

حرصت جماهير الزمالك المتواجدة بملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في المملكة العربية، على الهتاف للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فور نزوله إلى أرضية الملعب قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.
وقام المدير الفني برد التحية للجماهير، و طاف أرجاء الملعب في المنطقة الخاصة بمدرجات جماهير الزمالك داخل ملعب المملكة أرينا.
ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في التاسعة مساء اليوم باستاد المملكة أرينا على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي.

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