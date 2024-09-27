آخر تحديث.. سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الآلي

سعر الجنية الاسترليني.. شهد سعر الجنية الاسترليني اليوم الجمعة، استقرارًا أمام الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزى المصرى نحو 64.80 جنيه للشراء، ونحو 64.99 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الجنية الاسترليني اليوم الجمعة في أول ايام العطلة الاسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك وماكينات الصرف الألي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزى المصرى

64.80 جنيه للشراء.

64.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى64.82 جنيه للشراء.

65.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

64.82 جنيه للشراء.

65.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

64.53 جنيه للشراء.

64.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجارى الدولى "cib"

64.56 جنيه للشراء.

64.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك العقاري

64.56 جنيه للشراء.

64.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبو ظبى الإسلامي

64.64 جنيه للشراء 64.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

64.82 جنيه للشراء 65.21 جنيه للبيع.