جيش الاحتلال يجند لوائي احتياط للقتال في الشمال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أستكمل تجنيد لوائي احتياط لمهام عملياتية في الجبهة الشمالية، مشيرا إلى أنه تم فتح وحدات مستودعات الطوارئ وتوزيع معدات لوجستية ووسائل قتالية على جنود الاحتياط.

وأضاف الاحتلال في بيانه: في إطار رفع الاستعدادات على الساحة الشمالية خلال الأيام الأخيرة تم تجنيد لوائيْ احتياط للمشاركة في القتال في الحملة الشمالية.

لاعادة سكان الشمال

بعد تنفيذها المهام التشغيلية على الحدود الشمالية طوال فترة الحرب، تم تجنيد لواء الاحتياط (6) ولواء الاحتياط (228) وعدة كتائب احتياط إضافية بهدف السماح بمواصلة الجهود القتالية وضرب القدرات العسكرية لتنظيم حزب الله وخلق الظروف لاعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم.

جنود احتياط في جيش الاحتلال

جنود احتياط في جيش الاحتلال