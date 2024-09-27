مهاجم نيجيرى يخضع للكشف الطبى فى الاتحاد تمهيدا للتعاقد معه

خضع المهاجم النيجيرى "امانويل ابيه" للكشف الطبى بأحد المراكز الطبية بالإسكندرية وكان اللاعب وصل الى معسكر الفريق تمهيدا لضمه

ايمانويل أبيه ،

لعب في الدوري الاذربدجاني وبالتحديد في نادي Sabah الاذربدجاني وقبلها مثل نادي تينيريفي أحد فرق الدرجة الثانية الإسباني وترعرع في لاهويا ديبورتيفو قبل التواجد في وسط مشواره في سيلتا فيغو الاسباني .

هو مهاجم من النسور النيجيرية ، يمتلك قدم يمني قوية ومن مواليد 96 ، مشواره الكروي أوروبي وحياته أسباني في أسباني

وكان بابا فاسيليو قد رفض اكثر من لاعب قبل ان يقع الاختيار على المهاجم النيجيرى وفى حال اجتيازه الكشف الطبى سيتم التوقيع معه