محافظ بعلبك اللبنانية: أكثر من 300 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة

أكد محافظ بعلبك الهرمل اللبنانية، أن أكثر من 300 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة بالمحافظة وخلفت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتابع محافظ بعلبك الهرمل اللبنانية، أن نزوح أعداد كبيرة من اللبنانيين إلى قرى وبلدات المحافظة جراء الغارات الإسرائيلية.

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن هجمات "حزب الله" اللبناني تسببت في تحويل مدن إسرائيلية إلى "مدن أشباح"، مشددًا على ضرورة هزيمة الحزب.

وتابع : "منذ الثامن من أكتوبر، أطلق حزب الله أكثر من 8 آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل، ما حول العديد من مدننا إلى مدن أشباح، ولن نقبل بهذا التهديد المستمر، وعلينا القضاء على هذا الخطر". وأضاف أن إسرائيل تحتفظ بحقها في العمل ضد "حزب الله" طالما استمر في خيار الحرب.

و أكد نتنياهو أن إسرائيل سترد على أي هجوم إيراني قائلًا: "إذا ضربتنا إيران، سنرد عليها بضربة أقوى، ولا يوجد مكان في إيران بعيد عن متناولنا".

كما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الوضع في غزة، مؤكدًا أن الحل الوحيد لإنهاء الحرب هو استسلام حركة حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين، مضيفًا: "نريد غزة منزوعة السلاح، ولن نسمح بأي دور لحماس في الإدارة المحلية للقطاع".

في الوقت نفسه، شهدت مدينة نيويورك احتجاجات حاشدة على خطاب نتنياهو، حيث تظاهر المئات بالقرب من تايمز سكوير، حاملين لافتات من بينها "اعتقلوا نتنياهو" وأعلام لبنانية، وسط هتافات وقرع للطبول، للتعبير عن رفضهم للسياسات الإسرائيلية.

منذ السابع من أكتوبر، تشن إسرائيل بدعم مطلق من الولايات المتحدة، حربًا مدمرة في غزة، معظم ضحاياها من النساء والأطفال، في ظل استمرار أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، وتفاقم أزمة إنسانية كبرى نتيجة الدمار والمجاعة في القطاع.

ورغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري للحرب، وأوامر محكمة العدل الدولية لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، تواصل تل أبيب عملياتها العسكرية.



