أم ريم البارودي تتعرض لحادث مروع (تفاصيل)

طالبت الفنانة ريم البارودي الجمهور بالدعاء لوالدتها بالشفاء، وذلك بعد تعرضها لحادث سير مروع، نقلت على إثره إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة.

ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدتها بعد تعرضها لحادث سير مروع

ونشرت ريم البارودي صورة دعاء عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، جاء كالآتي: "اللهم إنى أستودعك جسدها وصحتها فلا تُحملها مالا طاقة لها به، يا رب اشفى أمى فأنت أعلم بحالها، يا رب أنت الشافى المعافى اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين يا رب العالمين".

كما طلبت من متابعيها في رسالة خاص الدعاء لوالدتها أثناء تواجدها في غرفة العمليات، قائلة: "فضلًا وليس أمرًا أرجو الدعاء لأمى، بعد تعرضها لحادث سير، هتدخل غرفة العمليات، أرجو الدعاء".

ريم البارودي تتراجع عن قرارها وتتعاقد رسميًا على “جوما”

على صعيد آخر، تراجعت الفنانة ريم البارودي عن قرار اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل "جوما"، لتتعاقد رسمياً على بطولة العمل بعد حلّ كل أزماتها ومشكلاتها وتلبية كل طلباتها.

وجاء ذلك بعد اعتذارها المفاجئ عن المشاركة بالمسلسل، الخبر الذي أعلنت عنه من خلال منشور عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث قالت: "انسحابي واعتذاري عن مسلسل "جوما"، دون الكشف عن أسباب الاعتذار.

ريم البارودي

ويضم مسلسل جوما نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم ريم البارودي، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل قريبًا بعد انتهاء التحضيرات اللازمة.

آخر أعمال ريم البارودي

وكانت آخر أعمال ريم البارودي "حدوتة بنات السباعي"، ضمن حكايات مسلسل "حد فاصل"، الذي كان يُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق نجاحًا مبهرًا وردود أفعال واسعة بين الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.